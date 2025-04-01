ООН доплатить пенсіонерам в Україні у 2025 році: про які суми мова

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Грошова допомога ООН для пенсіонерів є частиною гуманітарної підтримки, спрямованої на найбільш вразливі верстви населення. У 2025 році ця програма залишається актуальною через складну економічну ситуацію та зростання потреб громадян похилого віку. За даними Пенсійного фонду, на сьогодні в Україні понад 10 млн пенсіонерів.

Які пенсіонери можуть отримати допомогу

Згідно з оновленими критеріями, отримати допомогу можуть пенсіонери, що належать до наступних категорій:

хто проживає у зонах бойових дій;

хто отримує пенсію від держави меншу за 3250 гривень в місяць;

ті, хто не отримували грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Зони бойових дій визначаються Наказом № 309 від 22.12.2022 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україн. Наразі до таких областей відносяться:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Луганська,

Миколаївська,

Херсонська,

Чернігівська,

Сумська,

Харківська область.

Якщо людина не відповідає хоча б одному із критеріїв, вона не отримає допомогу, також виплати припиняються, якщо пенсіонер перестане відповідати хоча б одному з них.

У 2025 році до переліку тих, хто може претендувати на допомогу, були додані люди з інвалідністю (з дитинства) та діти з інвалідністю. В Мінсоцполітики в коментарі РБК-України зазначили, що загалом до програми допомоги буде додатково залучено більше 130 тисяч громадян.

Розмір допомоги та строки її надання

Розмір фінансової допомоги ООН пенсіонерам України у цьому році складатиме різницю між пенсією, що отримується фактично, та сумою у розмірі 3 250 гривень. Якщо пенсійні виплати становлять 3 100 гривень, то вираховується різниця, тобто сума допомоги дорівнюватиме 150 гривень.

Ці виплати є додатковими до державної пенсії та здійснюються міжнародними організаціями у співпраці з Міністерством соціальної політики. Гроші нараховуються на банківський рахунок або можуть бути отримані за допомогою послуг "Укрпошти".

Програма цієї допомоги діє до середини 2025 року. Допомога розрахована на 6 місяців. В коментарі РБК-Україна Мінсоцполітики повідомило, що виплати здійснюються щомісячно. Загальна сума коштів, яку буде спрямована структурами ООН становить понад 284 млн гривень.

Куди треба йти за допомогою

Мінсоцполітики наголосило, що звертатись за оформленням заявки нікуди не потрібно. "Для отримання виплати отримувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах", - прокоментували РБК-Україна в Мінсоцполітики.

У відомстві додали, що списки отримувачів формуються на підставі наявних у державі реєстрів, а ООН спрямовує грошову допомогу цим людям.

Яку ще допомогу можна отримати від ООН

Окрім фінансової допомоги, ООН та інші міжнародні організації реалізують ряд інших програм для підтримки пенсіонерів в Україні:

програми з безкоштовного забезпечення ліками, які мають хронічні захворювання;

гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів та товарів найпершої потреби;

соціальні ініціативи, наприклад, догляд за літніми людьми;

юридичні консультації щодо оформлення виплат та отримання соціальних гарантій.

Особливої уваги заслуговує співпраця ООН з Міністерством національної єдності, спрямована на підтримку вимушено переміщених українців, у тому числі пенсіонерів. Ця ініціатива охоплює не лише грошові виплати, а й надання житла, соціальної адаптації та юридичної підтримки.