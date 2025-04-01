ООН доплатит пенсионерам в Украине в 2025 году: о каких суммах идет речь

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Денежная помощь ООН для пенсионеров является частью гуманитарной поддержки, направленной на наиболее уязвимые слои населения. В 2025 году эта программа остается актуальной из-за сложной экономической ситуации и роста потребностей граждан пожилого возраста. По данным Пенсионного фонда, на сегодня в Украине более 10 млн пенсионеров.

Какие пенсионеры могут получить помощь

Согласно обновленным критериям, получить помощь могут пенсионеры, относящиеся к следующим категориям:

кто проживает в зонах боевых действий;

кто получает пенсию от государства меньше 3250 гривен в месяц;

те, кто не получали денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Зоны боевых действий определяются Приказом № 309 от 22.12.2022 Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сейчас к таким областям относятся:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Луганская,

Николаевская,

Херсонская,

Черниговская,

Сумская,

Харьковская область.

Если человек не соответствует хотя бы одному из критериев, он не получит помощь, также выплаты прекращаются, если пенсионер перестанет соответствовать хотя бы одному из них.

В 2025 году в перечень тех, кто может претендовать на помощь, были добавлены люди с инвалидностью (с детства) и дети с инвалидностью. В Минсоцполитики в комментарии РБК-Украина отметили, что в целом к программе помощи будет дополнительно привлечено более 130 тысяч граждан.

Размер помощи и сроки ее предоставления

Размер финансовой помощи ООН пенсионерам Украины в этом году будет составлять разницу между пенсией, получаемой фактически, и суммой в размере 3 250 гривен. Если пенсионные выплаты составляют 3 100 гривен, то высчитывается разница, то есть сумма помощи будет равна 150 гривен.

Эти выплаты являются дополнительными к государственной пенсии и осуществляются международными организациями в сотрудничестве с Министерством социальной политики. Деньги начисляются на банковский счет или могут быть получены с помощью услуг "Укрпочты".

Программа этой помощи действует до середины 2025 года. Помощь рассчитана на 6 месяцев. В комментарии РБК-Украина Минсоцполитики сообщило, что выплаты осуществляются ежемесячно. Общая сумма средств, которая будет направлена структурами ООН составляет более 284 млн гривен.

Куда надо идти за помощью

Минсоцполитики отметило, что обращаться за оформлением заявки никуда не нужно. "Для получения выплаты получателям никаких действий совершать не нужно. Она проводится без подачи заявления, согласно информации, имеющейся в государственных реестрах", - прокомментировали РБК-Украина в Минсоцполитики.

В ведомстве добавили, что списки получателей формируются на основании имеющихся в государстве реестров, а ООН направляет денежную помощь этим людям.

Какую еще помощь можно получить от ООН

Кроме финансовой помощи, ООН и другие международные организации реализуют ряд других программ для поддержки пенсионеров в Украине:

программы по бесплатному обеспечению лекарствами, которые имеют хронические заболевания;

гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости;

социальные инициативы, например, уход за пожилыми людьми;

юридические консультации по оформлению выплат и получения социальных гарантий.

Особого внимания заслуживает сотрудничество ООН с Министерством национального единства, направленное на поддержку вынужденно перемещенных украинцев, в том числе пенсионеров. Эта инициатива охватывает не только денежные выплаты, но и предоставление жилья, социальной адаптации и юридической поддержки.