В ООН должны проверить школы в оккупации после заявлений Минобороны РФ, - Маляр
Международные организации, в том числе те, которые имеют отношение к ООН, должны проверить школы на оккупированных территориях Украины после вчерашних заявлений Минобороны России о якобы провокациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны Анны Маляр.
Отметим, накануне российская сторона опубликовала координаты школ на оккупированных территориях Украины. И заявила, что якобы Вооруженные силы Украины готовят атаки по ним на 1 сентября.
По ее словам, на фоне гибели более 300 детей в ходе российского вторжения это заявление выглядит особо цинично.
"Мы еще раз обращаем внимание, что Силы обороны и безопасности Украины четко соблюдают международное право, не наносят поражение гражданским объектам и защищают гражданское население. ЮНЕСКО, UNICEF, международные организации должны проверить все объекты, названные Министерством обороны РФ, не использует ли Россия в военных целях", - отметила Маляр.
Напомним, ранее советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что российская сторона может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области.
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