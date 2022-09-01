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В ООН должны проверить школы в оккупации после заявлений Минобороны РФ, - Маляр

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 15:25
В ООН должны проверить школы в оккупации после заявлений Минобороны РФ, - Маляр Фото: замминистра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Илона Свиридова

Международные организации, в том числе те, которые имеют отношение к ООН, должны проверить школы на оккупированных территориях Украины после вчерашних заявлений Минобороны России о якобы провокациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замминистра обороны Анны Маляр.

Отметим, накануне российская сторона опубликовала координаты школ на оккупированных территориях Украины. И заявила, что якобы Вооруженные силы Украины готовят атаки по ним на 1 сентября.

По ее словам, на фоне гибели более 300 детей в ходе российского вторжения это заявление выглядит особо цинично.

"Мы еще раз обращаем внимание, что Силы обороны и безопасности Украины четко соблюдают международное право, не наносят поражение гражданским объектам и защищают гражданское население. ЮНЕСКО, UNICEF, международные организации должны проверить все объекты, названные Министерством обороны РФ, не использует ли Россия в военных целях", - отметила Маляр.

Напомним, ранее советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что российская сторона может готовить провокацию на 1 сентября в школах захваченных городов Донецкой области.

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