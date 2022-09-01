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В ООН мають перевірити школи в окупації після заяв Міноборони РФ, - Маляр

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 15:25
В ООН мають перевірити школи в окупації після заяв Міноборони РФ, - Маляр Фото: заступник міністра оборони Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Ілона Свиридова

Міжнародні організації, в тому числі ті, які мають відношення до ООН, повинні перевірити школи на окупованих територіях України після вчорашніх заяв Міноборони Росії про нібито провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступник міністра оборони Ганни Маляр.

Зазначимо, напередодні російська сторона опублікувала координати шкіл на окупованих територіях України. І заявила, що нібито Збройні сили України готують атаки по них на 1 вересня.

За її словами, на тлі загибелі понад 300 дітей в ході російського вторгнення ця заява виглядає особливо цинічно.

"Ми ще раз звертаємо увагу, що Сили оборони і безпеки України чітко дотримуються міжнародного права, не завдають ураження цивільним об'єктам і захищають цивільне населення. ЮНЕСКО, UNICEF, міжнародні організації мають перевірити всі об'єкти, названі Міністерством оборони РФ, чи не використовує Росія у військових цілях", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, раніше радник радника мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що російська сторона може готувати провокацію на 1 вересня у школах захоплених міст Донецької області.

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