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ООН должна добиться эвакуации из Мариуполя, - Кулеба

Фото: Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш организует эвакуационный коридор для защитников и гражданских Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В интервью глава МИД выразил обеспокоенность по маршруту поездки генсека ООН в Европу. Гутерриш собрался сначала посетить Москву, а лишь потом – Киев.

По мнению Кулебы, генеральный секретарь "должен сосредоточиться, прежде всего, на одном вопросе: эвакуации Мариуполя". На заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся около 1000 мирных жителей и 500 раненых украинских бойцов.

"Это действительно то, на что способна ООН. И если он продемонстрирует политическую волю, характер и принципиальность, то это, надеюсь, позволит продвинуться вперед", – заявил министр.

К слову, спутники обнаружили очередную братскую могилу под Мариуполем.

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