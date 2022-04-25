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ООН повинна домогтися евакуації з Маріуполя, - Кулеба

Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш організує евакуаційний коридор для захисників і цивільних Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

В інтерв'ю очільник МЗС висловив занепокоєння маршрутом поїздки генсека ООН до Європи. Гутерріш зібрався спершу відвідати Москву, а вже потім – Київ.

На думку Кулеби, генеральний секретар "повинен зосередитися передусім на одному питання: евакуації Маріуполя". На заводі "Азовсталь" на цей час перебувають близько 1000 мирних мешканців і 500 поранених українських бійців.

"Це дійсно те, на що здатна ООН. І якщо він продемонструє політичну волю, характер і принциповість, то це, сподіваюсь, дозволить просунутися вперед", – заявив міністр.

До слова, супутники виявили чергову братську могилу під Маріуполем.

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