ООН б'є на сполох: кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на третину
Кількість жертв війни серед цивільного населення України у поточному році зросла на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Моніторингової місії ООН з прав людини.
Загальна кількість жертв серед цивільних осіб з січня до вересня поточного року на 31% перевищує минулорічні показники.
Минулого місяця щонайменше 214 цивільних осіб загинули, 916 отримали поранення, що залишається на рівні серпня 2025 року.
97% жертв у вересні зафіксовані на підконтрольній Києву території. Загибель та поранення людей фіксувалися у 16 областях України та столиці. Більшість смертей та поранень (69%) зафіксовані поблизу лінії фронту, переважно в Донецькій та Херсонській областях.
Основною причиною загибелі українців (29%) поблизу лінії фронту залишаються безпілотники ближнього радіусу дії, переважно FPV-дрони.
Через удари ракетами дальнього радіусу дії та баражувальними боєприпасами РФ загинули 30% від загальної кількості жертв. Такі атаки особливо небезпечні для цивільних у великих містах.
Нагадаємо, російські загарбники під час масованого удару по Україні в четвер, 16 жовтня, атакували територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ балістичними ракетами. В результаті атаки є загиблі і поранені.
Раніше російські окупанти вже неодноразово атакували навчальні підрозділи ЗСУ, а також полігони, де навчають українських захисників.
Зокрема, 22 червня росіяни вдарили по тренувальному полігону однієї з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок такої атаки були загиблі та поранені.
Зазначимо, 24 вересня ворог застосував "Іскандери" для обстрілу території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Були втрати серед особового складу.