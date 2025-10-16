ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

ООН б'є на сполох: кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на третину

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 21:04
ООН б'є на сполох: кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на третину Фото: переважна більшість цивільних загинули поблизу лінії фронту (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кількість жертв війни серед цивільного населення України у поточному році зросла на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Моніторингової місії ООН з прав людини.

Загальна кількість жертв серед цивільних осіб з січня до вересня поточного року на 31% перевищує минулорічні показники.

Минулого місяця щонайменше 214 цивільних осіб загинули, 916 отримали поранення, що залишається на рівні серпня 2025 року.

97% жертв у вересні зафіксовані на підконтрольній Києву території. Загибель та поранення людей фіксувалися у 16 областях України та столиці. Більшість смертей та поранень (69%) зафіксовані поблизу лінії фронту, переважно в Донецькій та Херсонській областях.

Основною причиною загибелі українців (29%) поблизу лінії фронту залишаються безпілотники ближнього радіусу дії, переважно FPV-дрони.

Через удари ракетами дальнього радіусу дії та баражувальними боєприпасами РФ загинули 30% від загальної кількості жертв. Такі атаки особливо небезпечні для цивільних у великих містах.

Нагадаємо, російські загарбники під час масованого удару по Україні в четвер, 16 жовтня, атакували територію одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ балістичними ракетами. В результаті атаки є загиблі і поранені.

Раніше російські окупанти вже неодноразово атакували навчальні підрозділи ЗСУ, а також полігони, де навчають українських захисників.

Зокрема, 22 червня росіяни вдарили по тренувальному полігону однієї з бригад Сухопутних військ ЗСУ. Унаслідок такої атаки були загиблі та поранені.

Зазначимо, 24 вересня ворог застосував "Іскандери" для обстрілу території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Були втрати серед особового складу.

