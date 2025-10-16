ua en ru
ООН бьет тревогу: количество жертв среди гражданских в Украине выросло на треть

Украина, Четверг 16 октября 2025 21:04
ООН бьет тревогу: количество жертв среди гражданских в Украине выросло на треть Фото: подавляющее большинство гражданских погибли вблизи линии фронта (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Количество жертв войны среди гражданского населения Украины в текущем году выросло на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Общее количество жертв среди гражданских лиц с января по сентябрь текущего года на 31% превышает прошлогодние показатели.

В прошлом месяце по меньшей мере 214 гражданских лиц погибли, 916 получили ранения, что остается на уровне августа 2025 года.

97% жертв в сентябре зафиксированы на подконтрольной Киеву территории. Гибель и ранения людей фиксировались в 16 областях Украины и столице. Большинство смертей и ранений (69%) зафиксированы вблизи линии фронта, преимущественно в Донецкой и Херсонской областях.

Основной причиной гибели украинцев (29%) вблизи линии фронта остаются беспилотники ближнего радиуса действия, преимущественно FPV-дроны.

Из-за ударов ракетами дальнего радиуса действия и барражирующими боеприпасами РФ погибли 30% от общего количества жертв. Такие атаки особенно опасны для гражданских в крупных городах.

Напомним, российские захватчики во время массированного удара по Украине в четверг, 16 октября, атаковали территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ баллистическими ракетами. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Ранее российские оккупанты уже неоднократно атаковали учебные подразделения ВСУ, а также полигоны, где обучают украинских защитников.

В частности, 22 июня россияне ударили по тренировочному полигону одной из бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате такой атаки были погибшие и раненые.

Отметим, 24 сентября враг применил "Искандеры" для обстрела территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск. Были потери среди личного состава.

