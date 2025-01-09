Онук Мухаммеда Алі розігріє публіку перед поєдинком українського чемпіона

Промоутерська компанія Top Rank, яка займається організацією бою між чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі українцем Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом, оголосила всі поєдинки андеркарда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram компанії.
Боксерське шоу відбудеться 14 лютого у американському Нью–Йорку. Берінчик, який здобув титул у травні минулого року, вперше вийде на його захист.
В андеркарді відбудеться сім боїв. Серед них особливої уваги заслуговує повернення на ринг перспективного боксера суперважкої ваги – американця Джареда Андерсона. У своєму попередньому поєдинку він несподівано поступився Мартіну Баколе з ДР Конго. Цього разу Андерсон зустрінеться з греком Маріосом Колліасом.
Також глядачі побачать бій Ніко Алі Волша. Онук легендарного Мухаммеда Алі виступає в середній вазі. На профі-ринзі він здобув 8 перемог (5 нокаутів) та одного разу поступився. Суперника Волша у поєдинку 14 лютого оголосять пізніше.
Список боїв в андеркарді шоу Берінчик – Девіс
Берінчик здобув титул чемпіона світу WBO в легкій вазі 18 травня 2024 року, сенсаційно здолавши в американському Сан-Дієго мексиканця Емануеля Наваррете. Перемогу присудили роздільним рішенням суддів. Один представник колегії віддав перевагу мексиканцю – 116:112. Двоє інших українцю – 115:113 та 116:112. Усього на профі-ринзі Берінчик провів 19 поєдинків і у всіх переміг (9 разів з нокаутом).
Девіс отримав шанс не чемпіонський бій, захистивши в листопаді свій титул WBO Intercontinental. Він нокаутував аргентинця Густаво Лемоса. У професіональному боксі американець провів 14 боїв, у яких здобув 13 перемог (12 – нокаутом). Ще один поєдинок значиться таким, що не відбувся.
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