Усик проти Опетаї: промоутер розповів, коли чекати на поєдинок чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing .

Опетая 8 січня в новозеландському Бродбічі захистив свій титул, достроково завершивши поєдинок з представником країни-господаря Девідом Н'їкою. Суперник, який до протистояння не мав жодної поразки, опинився в нокауті вже в четвертому раунді.

Коментуючи успіх свого підопічного голова промоутерської компанії Matchroom Sport розповів, коли можлива зустріч Опетаї з Усиком на ринзі.

"Джей збирається завоювати всі пояси у важкій вазі, щоб стати абсолютним чемпіоном, а потім ми хочемо організувати йому бій з Усиком, щоб спробувати стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, – розповів Хірн. – Кожен чемпіон має прагнути до величі, а Усик – це справжній та дуже серйозний виклик. Але щоб це зробити, ми повинні спочатку завоювати всі пояси у крузервейті".

Опетая вже кинув виклик мексиканцю Хільберто Раміресу – володарю титулів WBAта WBO. Пояс чемпіона WBC у важкому дивізіоні належить вірменину Ноелю Мікаеляну. У цієї організації також є ще "чемпіон у відпустці" – представник Швеції Баду Джек. Він також вже заявив про бажання зустрітися з українцем.