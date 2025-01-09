Внук Мухаммеда Али разогреет публику перед поединком украинского чемпиона

Боксерское шоу состоится 14 февраля в американском Нью-Йорке. Беринчик, который получил титул в мае прошлого года, впервые выйдет на его защиту.

В андеркарде состоится семь боев. Среди них особого внимания заслуживает возвращение на ринг перспективного боксера супертяжелого веса - американца Джареда Андерсона. В своем предыдущем поединке он неожиданно уступил Мартину Баколе из ДР Конго. На этот раз Андерсон встретится с греком Мариосом Коллиасом.

Также зрители увидят бой Нико Али Уолша. Внук легендарного Мухаммеда Али выступает в среднем весе. На профи-ринге он одержал 8 побед (5 нокаутов) и однажды уступил. Соперника Уолша в поединке 14 февраля объявят позже.

Список боев в андеркарде шоу Беринчик - Дэвис

Ксандер Заяс (Пуэрто-Рико) - Слава Шпомер (Германия)

Джаред Андерсон (США) - Мариос Коллиас (Греция)

Роан Поланко (Доминиканская республика) - Жан Карлос Торрес (Пуэрто-Рико)

Вито Мельницки (США) - Коннор Койл (Ирландия)

Абдулла Мейсон (США) - Мануэль Хаймес (США)

Деланте Джонсон (США) - Кейшон Торлер (США)

Нико Али Уолш (США) - соперника объявят позже

Бой Беринчик - Дэвис: что известно

Беринчик завоевал титул чемпиона мира WBO в легком весе 18 мая 2024 года, сенсационно одолев в американском Сан-Диего мексиканца Эмануэля Наваррете. Победу присудили раздельным решением судей. Один представитель коллегии отдал предпочтение мексиканцу - 116:112. Двое других украинцу - 115:113 и 116:112. Всего на профи-ринге Беринчик провел 19 поединков и во всех победил (9 раз с нокаутом).

Дэвис получил шанс не чемпионский бой, защитив в ноябре свой титул WBO Intercontinental. Он нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса. В профессиональном боксе американец провел 14 боев, в которых одержал 13 побед (12 - нокаутом). Еще один поединок значится несостоявшимся.