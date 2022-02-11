В Онтарио ввели ЧП из-за COVID-протестов и наказание за блокировку трасс

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд объявил чрезвычайное положение, поскольку в регионе продолжаются протесты против COVID-ограничений и обязательной вакцинации. Кроме того, в регионе ввели наказание за несоблюдение ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News .

По словам премьера, штрафы за несоблюдение мер будут серьезными: максимальный штраф составит 100 тысяч долларов, а срок тюремного заключения - до года.

"Я созову кабинет министров, чтобы использовать юридические полномочия для срочного принятия постановлений, в которых будет четко указано, что блокирование и препятствование движению товаров, людей и услуг вдоль критической инфраструктуры является незаконным и наказуемым", - заявил премьер-министр.