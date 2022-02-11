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В Онтарио ввели ЧП из-за COVID-протестов и наказание за блокировку трасс

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Пятница 11 февраля 2022 18:34
В Онтарио ввели ЧП из-за COVID-протестов и наказание за блокировку трасс Фото: в Онтарио ввели ЧП из-за COVID-протестов (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд объявил чрезвычайное положение, поскольку в регионе продолжаются протесты против COVID-ограничений и обязательной вакцинации. Кроме того, в регионе ввели наказание за несоблюдение ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

По словам премьера, штрафы за несоблюдение мер будут серьезными: максимальный штраф составит 100 тысяч долларов, а срок тюремного заключения - до года.

"Я созову кабинет министров, чтобы использовать юридические полномочия для срочного принятия постановлений, в которых будет четко указано, что блокирование и препятствование движению товаров, людей и услуг вдоль критической инфраструктуры является незаконным и наказуемым", - заявил премьер-министр.

Напомним, что в Отаве ввели чрезвычайное положение. Причиной стали протесты дальнобойщиков.

Кроме того, с 14 февраля канадская провинция Саскачеван отменит требования по паспортам вакцинации.

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