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В Онтаріо ввели НС через COVID-протести і покарання за блокування трас

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П'ятниця 11 лютого 2022 18:34
В Онтаріо ввели НС через COVID-протести і покарання за блокування трас Фото: в Онтаріо ввели НС через COVID-протести (facebook.com/rcmpgrc)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Дуг Форд оголосив надзвичайний стан, оскільки в регіоні тривають протести проти COVID-обмежень і обов'язкової вакцинації. Крім того, в регіоні ввели покарання за недотримання обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.

За словами прем'єра, штрафи за недотримання заходів будуть серйозними: максимальний штраф складе 100 тисяч доларів, а термін тюремного ув'язнення - до року.

"Я скликаю Кабінет міністрів, щоб використовувати юридичні повноваження для термінового прийняття постанов, в яких буде чітко зазначено, що блокування і перешкоджання руху товарів, людей і послуг уздовж критичної інфраструктури є незаконним і караним", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що в Отаві ввели надзвичайний стан. Причиною стали протести далекобійників.

Крім того, з 14 лютого канадська провінція Саскачеван скасує вимоги щодо паспортів вакцинації.

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