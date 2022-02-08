На фоне протестов. Один из регионов Канады отменяет COVID-паспорта и масочный режим
В понедельник, 14 февраля, канадская провинция Саскачеван отменит требования по паспортам вакцинации. При этом масочный режим в регионе будет отменен в конце месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Таким образом, с понедельника предприятия, офисы и другие общественные места в провинции больше не будут обязаны требовать подтверждения вакцинации или отрицательного теста.
В настоящее время все жители Саскачевана должны предъявить доказательство того, что они получили две прививки вакцины от COVID-19, чтобы войти в рестораны, бары и многие другие предприятия. У них также есть возможность предоставить отрицательный тест на COVID-19.
"Мы хотим, чтобы все было как можно более нормально", - заявил премьер-министр провинции Скотт Мо, выступая на обновленной информации по COVID-19.
Правительство провинции подтвердило, что другие действующие распоряжения по охране здоровья населения, включая требование закрывать лицо маской в закрытых общественных местах, останутся в силе до истечения срока действия последнего распоряжения по охране здоровья населения в конце февраля.
При этом в конце февраля будет отменено правило по обязательной самоизоляции для больных COVID-19.
Напомним, в Канаде уже несколько дней проходят акции протестов против COVID-ограничений. В частности, в Оттаве ввели чрезвычайное положение из-за демонстрантов.