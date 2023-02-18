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Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку

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Україна, Субота 18 лютого 2023 15:54
Оновлено перелік територій у зоні бойових дій та в окупації: хто в списку Фото: Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні оновили перелік територіальних громад, розташованих у районах, проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Переселенці з цих громад мають право на виплати 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У грудні минулого року був затверджений новий Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. На його основі, зокрема, внутрішньо переміщеним особам здійснюються виплати", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом. Зміни до переліку затверджуються за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

"Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях", - додали у Мінреінтеграції.

Право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, що включені до переліку як території:

  • можливих бойових дій;
  • активних бойових дій;
  • тимчасово окуповані Російською Федерацією, на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ.

Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому - за допомогою додатку "Дія" та на відповідному вебпорталі.

У Кабміні розповіли, які соціальні виплати у 2023 році в Україні продовжаться автоматично, та які потрібно продовжувати в органах соцзахисту.

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