Оновлення даних у Резерв+. В яких випадках треба йти до ТЦК: відповідь Міноборони

У застосунку Резерв+ 18 червня з'явився QR-код. Електронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий. Це означає, що наявність QR-коду скасовує потребу носити з собою паперовий військовий квиток.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Міноборони. Там пояснили, як перевірятимуть військово-облікові документи в додатку та в яких випадках треба особисто з'явитися до ТЦК.
Зараз електронний військово-обліковий документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, розповів РБК-Україна речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
"Документ містить QR-код, завдяки якому уповноважені органи (поліція та ТЦК) можуть перевіряти чинність документу простим шляхом – через камеру на смартфоні. Також в документі є персональні та службові дані, інформація щодо дати ВЛК, щодо відсрочки чи бронювання", – зазначив він.
Тому через Резерв+ можна виконати норму закону, який набув чинності 18 травня цього року, додав речник Міноборони.
"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", – пояснив Дмитро Лазуткін.
Відтепер військовозобов'язані громадяни можуть не носити із собою паперовий військовий квиток.
"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з реєстру "Оберіг", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", – розповіла раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Також функціонал додатку Резерв+ розширили. Відтепер там також доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:
Для цього можна заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.
Зверніть увагу. Щоб скористатися всіма новими можливостями, потрібно оновити застосунок.
Детальніше про те, як працює новий додаток для військовозобов'язаних – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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