Міноборони розширило функціонал "Резерв+": кому буде корисно

Відтепер у застосунку "Резерв+", окрім оновлення даних, можна їх також й виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Електронно військово-обліковий документ

Як розповідає Міноборони, у застосунку запрацював QR-код та став доступним електронний військово-обліковий документ. Останній має аналогічну юридичну силу, як й паперовий.

У разі відсканування QR-код, уповноважені органи мають можливість перевірити його чинність.

З'явилась можливість виправити дані

Зокрема у застосунку доступна функція "Виправити дані онлайн", яка буде корисною для двох випадків:

якщо ви військовослужбовець, але досі на обліку;

якщо ваші дані у застосунку "Резерв+" не знайдено.

"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру "Оберіг" для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно", - розповідає Міноборони.

Завантажити "Резерв+" можна за посиланням:

"Резерв+"

Після набуття змін до низки законодавчих актів, які регулюють процес мобілізації, військовозобов'язаних також було зобов'язано оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити через електронний кабінет військовозобов'язаного у застосунку "Резерв+", прийти до ТЦК особисто, а також у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також сьогодні, 18 червня, у "Резерв+" запрацював QR-код, який скасовує потребу носити з собою паперові військово-облікові документи.