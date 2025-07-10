Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України перед стартом у кваліфікації ЧС-2026

Національна команда України не втрималася в топ-25 найсильніших збірних планети за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Збірна України після участі у турнірі Canadian Shield втратила одну позицію і тепер займає 26-те місце, маючи 1557,21 бала.
Підопічні Сергія Реброва в червні провели два контрольні матчі в Канаді. У першому українці поступилися господарям – 2:4, а в другому мінімально перемогли Нову Зеландію – 2:1.
Сукупно результати турніру дозволили "синьо-жовтим" фінішувати другими, однак у підсумку це призвело до втрати невеликої частини рейтингових очок.
Завдяки виходу у фінальну частину ЧС-2026, збірна Австралії піднялася вгору і посунула Україну з 25-го місця. Тим часом Канада, яка обіграла українців, залишилася нижче – на 28-й позиції.
Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Аргентини. Слідом йдуть Іспанія та Франція. Після перемоги в Лізі націй УЄФА Португалія піднялася на шосту сходинку, обійшовши Нідерланди. Топ-10 залишила Італія, пропустивши вперед Німеччину та Хорватію.
Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 10 липня:
Україна та найближчі сусіди:
У вересні збірна України розпочне виступ у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперниками в групі стануть:
Система ранжувань національних команд запроваджена в 1993 році. Класифікація пережила дві великі реформи (2006, 2018). Після останніх змін впровадили рейтинг Ело – ключового показника ранжування провідних шахістів світу.
Найнижча позиція збірної України в історії – 132-ге місце (вересень 1993-го). Найвища – 11-та сходинка (лютий 2007-го).
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