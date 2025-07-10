Оновлений рейтинг ФІФА: яке місце в України перед стартом у кваліфікації ЧС-2026

Регрес після Канади

Збірна України після участі у турнірі Canadian Shield втратила одну позицію і тепер займає 26-те місце, маючи 1557,21 бала.

Підопічні Сергія Реброва в червні провели два контрольні матчі в Канаді. У першому українці поступилися господарям – 2:4, а в другому мінімально перемогли Нову Зеландію – 2:1.

Сукупно результати турніру дозволили "синьо-жовтим" фінішувати другими, однак у підсумку це призвело до втрати невеликої частини рейтингових очок.

Завдяки виходу у фінальну частину ЧС-2026, збірна Австралії піднялася вгору і посунула Україну з 25-го місця. Тим часом Канада, яка обіграла українців, залишилася нижче – на 28-й позиції.

Зміни у топ-10: Португалія йде вгору

Очолює рейтинг, як і раніше, збірна Аргентини. Слідом йдуть Іспанія та Франція. Після перемоги в Лізі націй УЄФА Португалія піднялася на шосту сходинку, обійшовши Нідерланди. Топ-10 залишила Італія, пропустивши вперед Німеччину та Хорватію.

Топ-10 рейтингу ФІФА станом на 10 липня:

Аргентина – 1885,36 Іспанія – 1867,09 Франція – 1862,03 Англія – 1813,32 Бразилія – 1777,69 Португалія – 1770,53 Нідерланди – 1758,18 Бельгія – 1736,38 Німеччина – 1716,98 Хорватія – 1707,51

Україна та найближчі сусіди:

24. Австралія – 1578,57

25. Еквадор – 1570,68

26. Україна – 1557,21

27. Туреччина – 1553,19

28. Канада – 1548,94

Що далі

У вересні збірна України розпочне виступ у кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперниками в групі стануть: