Обновленный рейтинг ФИФА: какое место у Украины перед стартом в квалификации ЧМ-2026

Регресс после Канады

Сборная Украины после участия в турнире Canadian Shield потеряла одну позицию и теперь занимает 26-е место, имея 1557,21 балла.

Подопечные Сергея Реброва в июне провели два контрольных матча в Канаде. В первом украинцы уступили хозяевам - 2:4, а во втором минимально победили Новую Зеландию - 2:1.

Совокупно результаты турнира позволили "сине-желтым" финишировать вторыми, однако в итоге это привело к потере небольшой части рейтинговых очков.

Благодаря выходу в финальную часть ЧМ-2026, сборная Австралии поднялась вверх и подвинула Украину с 25-го места. Тем временем Канада, которая обыграла украинцев, осталась ниже - на 28-й позиции.

Изменения в топ-10: Португалия идет вверх

Возглавляет рейтинг, как и раньше, сборная Аргентины. Следом идут Испания и Франция. После победы в Лиге наций УЕФА Португалия поднялась на шестую строчку, обойдя Нидерланды. Топ-10 покинула Италия, пропустив вперед Германию и Хорватию.

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 10 июля:

Аргентина - 1885,36 Испания - 1867,09 Франция - 1862,03 Англия - 1813,32 Бразилия - 1777,69 Португалия - 1770,53 Нидерланды - 1758,18 Бельгия - 1736,38 Германия - 1716,98 Хорватия - 1707,51

Украина и ближайшие соседи:

24. Австралия - 1578,57

25. Эквадор - 1570,68

26. Украина - 1557,21

27. Турция - 1553,19

28. Канада - 1548,94

Что дальше

В сентябре сборная Украины начнет выступление в квалификации чемпионата мира-2026. Соперниками в группе станут: