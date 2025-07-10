Обновленный рейтинг ФИФА: какое место у Украины перед стартом в квалификации ЧМ-2026

Национальная команда Украины не удержалась в топ-25 сильнейших сборных планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Сборная Украины после участия в турнире Canadian Shield потеряла одну позицию и теперь занимает 26-е место, имея 1557,21 балла.
Подопечные Сергея Реброва в июне провели два контрольных матча в Канаде. В первом украинцы уступили хозяевам - 2:4, а во втором минимально победили Новую Зеландию - 2:1.
Совокупно результаты турнира позволили "сине-желтым" финишировать вторыми, однако в итоге это привело к потере небольшой части рейтинговых очков.
Благодаря выходу в финальную часть ЧМ-2026, сборная Австралии поднялась вверх и подвинула Украину с 25-го места. Тем временем Канада, которая обыграла украинцев, осталась ниже - на 28-й позиции.
Возглавляет рейтинг, как и раньше, сборная Аргентины. Следом идут Испания и Франция. После победы в Лиге наций УЕФА Португалия поднялась на шестую строчку, обойдя Нидерланды. Топ-10 покинула Италия, пропустив вперед Германию и Хорватию.
Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 10 июля:
Украина и ближайшие соседи:
В сентябре сборная Украины начнет выступление в квалификации чемпионата мира-2026. Соперниками в группе станут:
Система ранжирования национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.
Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).
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