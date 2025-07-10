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Обновленный рейтинг ФИФА: какое место у Украины перед стартом в квалификации ЧМ-2026

Фото: Сборная Украины на турнире Canadian Shield (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная команда Украины не удержалась в топ-25 сильнейших сборных планеты по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Регресс после Канады

Сборная Украины после участия в турнире Canadian Shield потеряла одну позицию и теперь занимает 26-е место, имея 1557,21 балла.

Подопечные Сергея Реброва в июне провели два контрольных матча в Канаде. В первом украинцы уступили хозяевам - 2:4, а во втором минимально победили Новую Зеландию - 2:1.

Совокупно результаты турнира позволили "сине-желтым" финишировать вторыми, однако в итоге это привело к потере небольшой части рейтинговых очков.

Благодаря выходу в финальную часть ЧМ-2026, сборная Австралии поднялась вверх и подвинула Украину с 25-го места. Тем временем Канада, которая обыграла украинцев, осталась ниже - на 28-й позиции.

Изменения в топ-10: Португалия идет вверх

Возглавляет рейтинг, как и раньше, сборная Аргентины. Следом идут Испания и Франция. После победы в Лиге наций УЕФА Португалия поднялась на шестую строчку, обойдя Нидерланды. Топ-10 покинула Италия, пропустив вперед Германию и Хорватию.

Топ-10 рейтинга ФИФА по состоянию на 10 июля:

  1. Аргентина - 1885,36
  2. Испания - 1867,09
  3. Франция - 1862,03
  4. Англия - 1813,32
  5. Бразилия - 1777,69
  6. Португалия - 1770,53
  7. Нидерланды - 1758,18
  8. Бельгия - 1736,38
  9. Германия - 1716,98
  10. Хорватия - 1707,51

Украина и ближайшие соседи:

  • 24. Австралия - 1578,57
  • 25. Эквадор - 1570,68
  • 26. Украина - 1557,21
  • 27. Турция - 1553,19
  • 28. Канада - 1548,94

Что дальше

В сентябре сборная Украины начнет выступление в квалификации чемпионата мира-2026. Соперниками в группе станут:

  • Франция - 3 место в рейтинге
  • Исландия - 74
  • Азербайджан - 122

Украина в рейтинге ФИФА

Система ранжирования национальных команд введена в 1993 году. Классификация пережила две большие реформы (2006, 2018). После последних изменений внедрили рейтинг Эло - ключевого показателя ранжирования ведущих шахматистов мира.

Самая низкая позиция сборной Украины в истории - 132-е место (сентябрь 1993-го). Самая высокая - 11-я строчка (февраль 2007-го).

Ранее рассказали о новом рекорде Месси после дубля за "Интер Майами".

Также читайте о том, как Анатолий Трубин присоединился к рекорду "Бенфики".

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