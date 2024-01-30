Оновлений індекс Біг-Маку: скільки має коштувати долар в Україні

Українська гривня піднялася на одну сходинку і посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу в оновленому Індексі Біг-Маку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані рейтингу видання The Economist за січень 2024 року.

За даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 110 гривень, тоді як у США - 5,69 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 48,4% порівняно з фактичним обмінним курсом 37,44 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 19,33 грн/долар.

Найбільш недооціненими валютами світу у січні 2024 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, ПАР, Єгипту, Малайзії та Філіппін.

Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 43,5,5%), норвезька крона (на 25,5%), уругвайське песо (на 23,7%), аргентинський песо (на 7,4%), євро (на 3,1%, шведська крона (на 3,1%), костариканський колон (на 0,4%), британський фунт (на 0,4%), данська крона (на 0,0%).

Індекс Біг-Маку

Зазначимо, у липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Маку, оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Після цього ресторани McDonald's почали відкриватись в Україні.

Водночас, російський рубль, як і раніше, відсутній в індексі, оскільки McDonald's пішов з території РФ.

Big Mac index був розроблений виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ), за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (у даному випадку бургера) у різних країнах.