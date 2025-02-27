ua en ru
Чт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Оновлена Skoda Octavia отримала систему повного приводу: подробиці

Четвер 27 лютого 2025 14:59
UA EN RU
Оновлена Skoda Octavia отримала систему повного приводу: подробиці Фото: Skoda Octavia отримала систему повного приводу (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Skoda Octavia тепер доступна з повним приводом для обох версій кузова – ліфтбека та універсала. У версії 4х4 бензиновий двигун на 2,0 літра потужністю 204 к.с. поєднаний з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG. Замовлення на повноприводну версію вже розпочато.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Skoda.

Відтепер оновлена Skoda Octavia та Octavia Combi доступні з приводом 4х4 та потужним бензиновим двигуном 2.0 TSI, який забезпечує потужність 204 к.с., що на 14 к.с. більше, ніж у попередника. Він доступний виключно з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG.

Високий тиск впорскування палива (350 бар) та змінний підйом клапанів оптимізують його продуктивність. Завдяки регулюванню фаз газорозподілу в умовах низького навантаження, знижується ступінь стискання, що зменшує витрату палива. Ліфтбек Octavia 4×4 розганяється від 0 до 100 км/год за 6,6 секунди, тоді як універсал досягає цієї швидкості за 6,7 секунди. Максимальна швидкість обох авто становить 228 км/год.

Оновлена Skoda Octavia отримала систему повного приводу: подробиці

Система повного приводу Octavia керується електрогідравлічною міжосьовою багатодисковою муфтою, підтримуваною сенсорами, які постійно моніторять умови руху. Блок керування розраховує та застосовує оптимальний розподіл потужності, дозволяючи перенаправляти до 100% крутного моменту на задню вісь у відповідних умовах. Якщо всі колеса мають однакове зчеплення, міжосьова муфта розподіляє крутний момент у співвідношенні 50:50 між передньою та задньою осями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Skoda Автомобільний ринок
NEWS
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
Стало відомо, хто від України підпише угоду про природні ресурси зі США
DAILY
Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації
Роман Коткореспондент РБК-Україна Мустафа Джемілєв: Кримських татар вважали ненадійними, а ми стали основною силою проти окупації