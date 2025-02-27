Обновленная Skoda Octavia получила систему полного привода: подробности

Skoda Octavia теперь доступна с полным приводом для обеих версий кузова - лифтбека и универсала. В версии 4х4 бензиновый двигатель на 2,0 литра мощностью 204 л.с. сочетается с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Заказ на полноприводную версию уже начат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.

Отныне обновленная Skoda Octavia и Octavia Combi доступны с приводом 4х4 и мощным бензиновым двигателем 2.0 TSI, который обеспечивает мощность 204 л.с., что на 14 л.с. больше, чем у предшественника. Он доступен исключительно с семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

Высокое давление впрыска топлива (350 бар) и переменный подъем клапанов оптимизируют его производительность. Благодаря регулированию фаз газораспределения в условиях низкой нагрузки, снижается степень сжатия, что уменьшает расход топлива. Лифтбек Octavia 4×4 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды, тогда как универсал достигает этой скорости за 6,7 секунды. Максимальная скорость обоих авто составляет 228 км/ч.

Система полного привода Octavia управляется электрогидравлической межосевой многодисковой муфтой, поддерживаемой сенсорами, которые постоянно мониторят условия движения. Блок управления рассчитывает и применяет оптимальное распределение мощности, позволяя перенаправлять до 100% крутящего момента на заднюю ось в соответствующих условиях. Если все колеса имеют одинаковое сцепление, межосевая муфта распределяет крутящий момент в соотношении 50:50 между передней и задней осями.