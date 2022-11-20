Оновлена карта бойових дій: окупантам не вдається закріпитись у Павлівці

У Донецькій області біля Вугледара українські військові продовжують тримати оборону Павлівки, і російським окупантам не вдалося закріпитися в північній частині населеного пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState .

Немає активних дій з обох боків, відбуваються точкові штурми. На ресурсі зазначають, що загалом фронт став.

На півночі України, на Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - ситуація без змін.

Інтервенти виклали в мережі відео удару по українських військових із ТОС-1А (важка вогнеметна система "Солнцепек") у тому районі, із зазначенням бригади.

На Сватівському напрямі Луганської області продовжуються штурмові дії - просуваються бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка ЗСУ, яких ворог намагається стримати на півночі н.п. Куземівка.

На Бахмутському відрізку російські окупанти намагаються активізувати резерви для штурму південних та східних околиць міста.

За даними ресурсу, на Авдіївському відрізку фронту "невідома ситуація" у н.п. Новомихайлівка. У Павлівці тривають вуличні бої - загарбники намагаються вести штурми із північної частини села.

Раніше повідомлялося, що РФ, ймовірно, перекине свої війська в Донецьку область після залишеного правобережжя Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.

Нагадаємо, що за останню добу, 18 листопада, українські захисники відбили 6 атак росіян на Донбасі, а авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу РФ.

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