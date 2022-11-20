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Обновлена карта боевых действий: оккупантам не удается закрепиться в Павловке

Фото: российские оккупанты не могут закрепиться в Павловке (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области около Угледара украинские военные продолжают держать оборону Павловки, и российским оккупантам не удалось закрепиться в северной части населенного пункта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

Обновленная ситуация на Донбассе 19 ноября

По данным ресурса, на Авдеевском отрезке фронта "неизвестная ситуация" в н.п. Новомихайловка. В Павловке продолжаются уличные бои - захватчики пытаются вести штурмы с северной части села.

На Бахмутском отрезке российские оккупанты пробуют активизировать резервы для штурма южных и восточных окраин города.

На Сватовском направлении Луганской области продолжаются штурмовые действия - продвигаются бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ, которых враг пытается сдержать на севере н.п. Куземовка.

Интервенты выложили в сети видео удара по украинским военным из ТОС-1А (тяжелая огнеметная система "Солнцепек") в том районе, с указанием бригады.

Ситуация на других направлениях

На севере Украины, на Запорожском и Таврическом отрезках фронта - ситуация без изменений.

Нет активных действий с обеих сторон, происходят точечные штурмы. На ресурсе отмечают, что в целом фронт стал.

Ранее сообщалось, что РФ, вероятно, перебросит свои войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.

Напомним, что за последние сутки, 18 ноября, украинские защитники отразили 6 атак россиян на Донбассе, а авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

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