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Оновлена карта бойових дій: на Авдіївському напрямку ситуація дуже складна

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Понеділок 21 листопада 2022 01:17
Оновлена карта бойових дій: на Авдіївському напрямку ситуація дуже складна Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Донецькій області на Авдіївському напрямку російські окупанти намагаються пробити клин в обороні, яку тримають українські захисники, і ситуація на цій ділянці дуже складна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту бойових дій DeepState.

Обстановка на фронтах

На Донбасі станом на закінчення 20 листопада на Авдіївському відрізку фронту фіксуються спроби російських загарбників вбити клин у лінію оборони ЗСУ не лише в Опитному, а й у північній частині Мар'їнки.

Зазначається, що ситуація у цьому секторі дуже складна.

Оновлена карта бойових дій: на Авдіївському напрямку ситуація дуже складна

Також залишається складною ситуація і на Бахмутському відрізку.

За даними ресурсу, така велика кількість тіл ліквідованих окупантів не спостерігалася тут ще з весни. Найбільше трупів загарбників - у районі Павлівки, далі йде район Бахмута.

Оновлена карта бойових дій: на Авдіївському напрямку ситуація дуже складна

На Сватівському напрямку села Кислівка, Гряниківка та Синьківка (Харківська область) були переведені у "зелену зону". Ці населені пункти були звільнені вже давно, але лише зараз у соцмережах з'явилися докази поїздок волонтерів до цих сіл.

Українські військові продовжують тиснути на російських окупантів, але без суттєвих змін на лінії бойового зіткнення.

Оновлена карта бойових дій: на Авдіївському напрямку ситуація дуже складна

Ситуація на інших напрямках

На півночі України на ділянці біля державного кордону - без змін. У мережі з'явилося відео, як один із прикордонників перетнув лінію фронту з Білоруссю на кілька метрів і повернувся назад.

"Під час війни в цьому нема абсолютно нічого поганого. Поганим є лише існування даної помилки на карті Європи", - зазначається в публікації на ресурсі.

На Запорізькому та Таврійських відрізках фронту - без змін.

Війська РФ ведуть обстріл правого берега Дніпра в Херсонській області відтоді, як вийшли звідти.

Раніше у Східному угрупованні військ ЗСУ поінформували, що у Луганській області український прапор повернули у 12 населених пунктах, звільнених від російських загарбників.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що бійці ЗСУ продовжують тримати оборону Павлівки й окупантам не вдалося закріпитися в її північній частині.

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