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Оновлена карта бойових дій: окупантам не вдається закріпитись у Павлівці

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Неділя 20 листопада 2022 00:50
Оновлена карта бойових дій: окупантам не вдається закріпитись у Павлівці Фото: російські окупанти не можуть закріпитися у Павлівці (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Донецькій області біля Вугледара українські військові продовжують тримати оборону Павлівки, і російським окупантам не вдалося закріпитися в північній частині населеного пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepState.

Оновлена ситуація на Донбасі 19 листопада

За даними ресурсу, на Авдіївському відрізку фронту "невідома ситуація" у н.п. Новомихайлівка. У Павлівці тривають вуличні бої - загарбники намагаються вести штурми із північної частини села.

На Бахмутському відрізку російські окупанти намагаються активізувати резерви для штурму південних та східних околиць міста.

Оновлена карта бойових дій: окупантам не вдається закріпитись у ПавлівціОновлена карта бойових дій: окупантам не вдається закріпитись у Павлівці

На Сватівському напрямі Луганської області продовжуються штурмові дії - просуваються бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка ЗСУ, яких ворог намагається стримати на півночі н.п. Куземівка.

Інтервенти виклали в мережі відео удару по українських військових із ТОС-1А (важка вогнеметна система "Солнцепек") у тому районі, із зазначенням бригади.

Оновлена карта бойових дій: окупантам не вдається закріпитись у Павлівці

Ситуація на інших напрямках

На півночі України, на Запорізькому та Таврійському відрізках фронту - ситуація без змін.

Немає активних дій з обох боків, відбуваються точкові штурми. На ресурсі зазначають, що загалом фронт став.

Раніше повідомлялося, що РФ, ймовірно, перекине свої війська в Донецьку область після залишеного правобережжя Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.

Нагадаємо, що за останню добу, 18 листопада, українські захисники відбили 6 атак росіян на Донбасі, а авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу РФ.

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