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Обновлена карта боевых действий: на Авдеевском направлении ситуация очень сложная

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Понедельник 21 ноября 2022 01:17
Обновлена карта боевых действий: на Авдеевском направлении ситуация очень сложная Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области на Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются пробить клин в обороне, которую держат украинские защитники, и ситуация на этом участке очень сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту боевых действий DeepState.

Обстановка на фронтах

На Донбассе по состоянию на окончание 20 ноября на Авдеевском отрезке фронта фиксируются попытки российских захватчиков вбить клин в линию обороны ВСУ не только в Опытном, но также и в северной части Марьинки.

Отмечается, что ситуация в этом секторе очень сложная.

Обновлена карта боевых действий: на Авдеевском направлении ситуация очень сложная

Также остается сложной ситуация и на Бахмутском отрезке.

По данным ресурса, такое большое количество тел ликвидированных оккупантов не наблюдалось тут еще с весны. Больше всего трупов захватчиков - в районе Павловки, далее следует район Бахмута.

Обновлена карта боевых действий: на Авдеевском направлении ситуация очень сложная

На Сватовском направлении села Кисловка Гряниковка и Синьковка (Харьковская область) были переведены в "зеленую зону". Эти населенные пункты освобождены уже давно, но только сейчас в соцсетях появились доказательства поездок волонтеров в эти села.

Украинские военные продолжают давить на российских оккупантов, но без существенных изменений на линии боевого столкновения.

Обновлена карта боевых действий: на Авдеевском направлении ситуация очень сложная

Ситуация на других направлениях

На севере Украины на участке около госграницы - без изменений. В сети появилось видео, как один из пограничников пересек линию фронта с Беларусью на несколько метров и вернулся назад.

"Во время войны в этом нет ничего плохого. Плохо только существование данной ошибки на карте Европы", - отмечается в публикации на ресурсе.

На Запорожском и Таврических отрезках фронта - без изменений.

Войска РФ ведут обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области с тех пор, как вышли оттуда.

Ранее в Восточной группировке войск ВСУ проинформировали, что в Луганской области украинский флаг вернули в 12 населенных пунктах, освобожденных от российских захватчиков.

Напомним, вчера сообщалось, что бойцы ВСУ продолжают держать оборону Павловки, и оккупантам не удалось закрепиться в ее северной части.

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