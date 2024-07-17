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Оновити дані в "Резерві+" можна і після 16 липня

Фото: "Резерв+" для оновлення даних можна використовувати і після 16 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Оновити свої дані через додаток "Резерв+" військовозобов'язані в Україні можуть і після 16 липня. При цьому штраф все одно доведеться платити.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"В "Резерв+" залишається можливість оновити дані навіть після 16 липня при першій авторизації. Для тих, хто раніше не користувався застосунком. Це дозволить отримати електронний військовий квиток і не носити з собою папірці", - повідомила вона.

Але, як зазначила заступниця міністра, відповідальність за порушення закону не зникає.

Масштаби оновлень

Як зазначила Черногоренко, "Резерв+" подолав позначку в 3,4 млн оновлень. При цьому, за її даними, з цих 3,4 млн - 83,5 тисяч оновлень були зроблені за кордоном.

"Відповідальні громадяни оновлювали дані навіть на Гаїті та в Гренландії", - додала вона.

Штрафи за неоновлення даних

Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані повинні були до 16 липня оновити свої облікові дані.

Після цього стартував механізм штрафів. Їх розмір - від 17 до 25,5 тисячі гривень. При цьому вони не нараховуватимуться автоматично. Процедура по кожному окремому випадку може тривати від трьох місяців до року.

До того ж тих, хто оновив дані, ТЦК не затримуватиме. Також оновлення даних не означає, що військовозобов'язаного відразу мобілізують.

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