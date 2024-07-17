Отримають всі і одразу? В Міноборони розповіли про механізм штрафів за неоновлення даних

Всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть оштрафовані не одразу. При цьому про сам штраф можна буде дізнатися в "Дії".

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф - це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова", - пояснив він.

За його словами, військовозабов'язані будуть дізнаватися про штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.

"У тому ж застосунку "Дія» можна буде це зробити (дізнатись, - ред)", - додав речник.

За його словами, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.