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Отримають всі і одразу? В Міноборони розповіли про механізм штрафів за неоновлення даних

Україна, Середа 17 липня 2024 13:10
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Отримають всі і одразу? В Міноборони розповіли про механізм штрафів за неоновлення даних Фото: в Міноборони розповіли про механізм штрафів за неоновлення даних (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть оштрафовані не одразу. При цьому про сам штраф можна буде дізнатися в "Дії".

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише РБК-Україна з посиланням на ефір "Радіо Свобода".

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф - це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова", - пояснив він.

За його словами, військовозабов'язані будуть дізнаватися про штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.

"У тому ж застосунку "Дія» можна буде це зробити (дізнатись, - ред)", - додав речник.

За його словами, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Мобілізація в Україні та оновлення даних

В Україні діє військовий стан та мобілізація, у зв'язку з чим, згідно з новим законом, який набув чинності з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні були до 16 липня оновити свої облікові дані. Пройти процедуру оновлення даних можна було, (потрібно і зараз) пройти у ТЦК та СП, через додаток "Резерв+" або через ЦНАП.

Як повідомлялося раніше, оновлення даних для військовозобов'язаних в Україні не означає автоматичну мобілізацію, як і накладання автоматичного штрафу.

Зазначимо, що оновити дані тим, хто це не зробив, необхідно і після 16 липня. Але штраф від 17 000 до 25 500 гривень, ймовірно, доведеться заплатити.

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