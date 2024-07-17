Отримають всі і одразу? В Міноборони розповіли про механізм штрафів за неоновлення даних
Всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть оштрафовані не одразу. При цьому про сам штраф можна буде дізнатися в "Дії".
Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, пише РБК-Україна з посиланням на ефір "Радіо Свобода".
"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф - це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова", - пояснив він.
За його словами, військовозабов'язані будуть дізнаватися про штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.
"У тому ж застосунку "Дія» можна буде це зробити (дізнатись, - ред)", - додав речник.
За його словами, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК та СП і в застосунку "Резерв+", проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.
Мобілізація в Україні та оновлення даних
В Україні діє військовий стан та мобілізація, у зв'язку з чим, згідно з новим законом, який набув чинності з 18 травня, всі військовозобов'язані повинні були до 16 липня оновити свої облікові дані. Пройти процедуру оновлення даних можна було, (потрібно і зараз) пройти у ТЦК та СП, через додаток "Резерв+" або через ЦНАП.
Як повідомлялося раніше, оновлення даних для військовозобов'язаних в Україні не означає автоматичну мобілізацію, як і накладання автоматичного штрафу.
Зазначимо, що оновити дані тим, хто це не зробив, необхідно і після 16 липня. Але штраф від 17 000 до 25 500 гривень, ймовірно, доведеться заплатити.
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