Обновить данные в "Резерв+" можно и после 16 июля

Обновить свои данные через приложение "Резерв+" военнообязанные в Украине могут и после 16 июля. При этом штраф все равно придется платить.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"В "Резерв+" остается возможность обновить данные даже после 16 июля при первой авторизации. Для тех, кто раньше не пользовался приложением. Это позволит получить электронный военный билет и не носить с собой бумажки", - сообщила она.
Но, как отметила заместитель министра, ответственность за нарушение закона не исчезает.
Как отметила Черногоренко, "Резерв+" преодолел отметку в 3,4 млн обновлений. При этом, по ее данным, из этих 3,4 млн - 83,5 тысячи обновлений были сделаны за рубежом.
"Ответственные граждане обновляли данные даже на Гаити и Гренландии", - добавила она.
Согласно новому закону о мобилизации все военнообязанные должны были до 16 июля обновить свои учетные данные.
После этого стартовал механизм штрафов. Их размер - от 17 до 25,5 тысяч гривен. При этом они не будут насчитываться автоматически. Процедура по каждому отдельному случаю может занять от трех месяцев до года.
К тому же тех, кто обновил данные ТЦК не будет заадерживать. Также обновление даанных не означает, что военнообязанного сразу мобилизируют.
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