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В ОНМедУ заявили о нарушениях при обыске и давлении со стороны Дубининой

Новости » Общество     27.03.2020 - 13:59
В ОНМедУ заявили о нарушениях при обыске и давлении со стороны Дубининой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Основанием для открытия уголовного дела стало заявление Наблюдательного совета

В Одесском национальном медицинском университете (ОНМедУ) обвинили городскую прокуратуру №3 в содействии "рейдерам" и сообщили о многочисленных нарушениях при проведении обысков в ректорате и домах должностных лиц университета. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ОНМедУ, передает РБК-Украина.

Сообщается, что обыски проходили 24 марта и длились до 3 утра следующего дня. Прокуратура изъяла журналы входящей корреспонденции, личные дела нескольких сотрудников и тендерную документацию, которая находится в открытом доступе на Prozzoro.

Основанием для открытия уголовного дела стало заявление Наблюдательного совета, который был создан Ульяной Супрун в 2018 году.

В университет считают, что совет - фиктивный, поэтому был распущен указом МЗУ еще в декабре 2019 года. Фактически досудебное расследование сегодня осуществляется на основании заявления несуществующего юридического лица.

"К сожалению, Одесская городская прокуратура №3 активно участвует в очередной попытке незаконного захвата власти в ОНМеДУ, которую осуществляют Дубинина и Аймедов. Прокуратура во главе с прокурором Оксаной Острик не занимается расследованием уголовного дела, а пытается блокировать работу ОНМедУ, постоянно вызывая на допросы лиц, которые не имеют никакого отношения к государственным закупкам", - говорится в заявлении.

В ОНМедУ заявили о нарушениях при обыске и давлении со стороны Дубининой

В ОНМедУ также отметили, что прокуратура нарушила территориальную подследственность: обыск проводился на основании судьи Суворовского районного суда, в то время как ОНМедУ находится в Приморском районе.

"В нарушение карантина сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия без масок и перчаток. Кроме того, вопреки закону в обыске задействовали уволенного за прогулы сотрудника университета Буковского и неизвестного мужчину, который снимал обыск на видео. Он постоянно находился возле прокурора Оксаны Острик и получал от нее указания. Когда мы начали фиксировать лицо указанной личности на камеру, то самопровозглашенный представитель прокуратуры просто убежал с места проведения обыска. Сегодня мы владеем достаточными сведениями, которые позволяют установить эту личность. Мы не исключаем, она связана с членами расформированного Наблюдательного совета и уволенными Дубининой и Аймедовым", - говорится в заявлении медуниверситета.

Кроме того, несколько часов прокурор Острик отказывалась разъяснить, какие именно документы подлежат изъятию. Только получив письменные указания на смартфон, она огласила список документов, которых не было в постановлении суда.

"Обыск стал очередным дерзким нарушением конституционных и процессуальных гарантий. Мы считаем так называемое досудебное следствие спектаклем и попыткой реванша рейдеров, которые не оставляют попыток захватить ОНМедУ", - заявили в университете.

Напомним, бывшая и.о. министра Ульяна Супрун создала Наблюдательный совет указом №2380 от 21 декабря 2018 года в нарушение законодательства и статута ОНМедУ, согласно которому персональный состав совета определяется путем открытого голосования трудового коллектива по представлению ученого совета.

Также Супрун включила в состав совета людей, которые не имеют отношения к ОНМедУ и, как утверждают в ОНМедУ, участвовали в силовом захвате здания университета. На момент создания органа в медине уже как 3 года действовал Наблюдательный совет со сроком полномочий до 2022 года. 19 декабря 2019 года заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос подписал указ, которым признал недействительным указ Супрун о создании Наблюдательного совета.

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