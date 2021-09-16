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Онлайна не будет. Киевская ОГА закроет школы, где недостаточно вакцинированных

Автор: Валерия Полищук

В Киевской области закроют школы, если в них будет недостаточно вакцинированных работников. При введении "желтой" зоны в учебных заведениях должно быть привито по меньшей мере 80% педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в поселениях карантинных нормах. Но есть условие - работать только те школы, где вакцинировано 80% работников. В лицее сейчас, например, прививки получил 61% учителей", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

При этом он добавил, что если до 20 сентября не будет вакцинировано 80% работников, то дистанционно уроки проводится не будут.

Володин подчеркнул, что такая мера является вынужденной, поскольку в области начала расти количество больных коронавирусом, а также увеличивается уровень госпитализации.

"Требование иметь 80% вакцинированных в коллективе касается всех - и социальной сферы и бизнеса. К тому же прививки сейчас - это единственный способ защититься от болезни", - добавил он.

Напомним, Черновицкая и Закарпатская области отправят на карантин те школы и детсады, в которых не будет вакцинировано 80% персонала.

Кроме того, в Офисе президента поручили главам Киева и ОГА обеспечить вакцинацию 80% работников образования хотя бы одной дозой.

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