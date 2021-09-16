Онлайну не буде. Київська ОДА закриє школи, де недостатньо вакцинованих

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у поселеннях карантинних нормах. Але є умова - працювати тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. У ліцеї зараз, наприклад, щеплення отримав 61% вчителів", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

При цьому він додав, що якщо до 20 Вересня не буде вакциновано 80% працівників, то Дистанційно уроки проводиться не будуть.

Володін підкреслив, що такий захід є вимушеним, оскільки в області почала зростати кількість хворих коронавірусом, а також збільшується рівень госпіталізації.

"Вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується всіх - і соціальної сфери та бізнесу. До того ж щеплення зараз - це єдиний спосіб захиститися від хвороби", - додав він.