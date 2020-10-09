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На онлайн-заседании парламента Дании неизвестный выдал себя за Тихановскую

Автор: Инна Собора

Во время онлайн-заседания комитета по внешней политике парламента Дании к встрече присоиденилась якобы беларусская опозиционнерка Светлана Тихановская. В ходе заседания выяснили, что участие во встрече принимает посторонний человек.

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Об этом сообщили на сайте парламента Дании.

Так, сначала у "Тихановской" были пробемы с камерой и ее не было видно на экране. После 40 минут встречи учасники выяснили, что что-то не так и прервали заседание.

В ходе встречи обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Белоруссии. Рассматривались формы поддержки белорусского народа в борьбе за демократию и права человека.

Из-за инцидента начато расследование.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Также РБК-Украина писало, что Тихановская хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако у Путина заявили, что такой встречи не будет.

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Новости Украины ДанияСветлана Тихановская