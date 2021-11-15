ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Онлайн вибори в Україні: в Мінцифрі оцінили реалії та перспективи

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 листопада 2021 09:27
Онлайн вибори в Україні: в Мінцифрі оцінили реалії та перспективи Фото: в Мінцифрі оцінили реалії та перспективи онлайн виборів в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

У Міністерстві цифрової трансформації заявляють про технічну готовність до впровадження онлайн-голосування в Україні. Однак це також і залежить від Центрвиборчкому і парламенту, який повинен буде створити відповідну нормативну базу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді".

"Якщо народними депутатами буде розроблений і прийнятий відповідний закон про інтернет-голосування, то можна з упевненістю говорити, що технічно ми готові до його реалізації. Важливим питанням залишається готовність і довіра самих виборців. Але технології виборів активно розвиваються, щоб забезпечити повну прозорість і довіру", - розповів виданню перший заступник голови Мінцифри Олексій Вискуб.

За його словами, на останній міжнародній конференції з електронних виборів, що відбулася в жовтні, стало зрозуміло, що все більше країн схиляються до голосування через Інтернет. І пандемія коронавірусу в цьому теж зіграла свою роль.

Як розповіла РБК-Україна координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в цілому, онлайн-голосування - це ризикована ідея.

"(Онлайн-голосування - ред.) при наявності фінансових і технічних можливостей не використовують країни розвиненої демократії, де є дуже високий рівень довіри до влади, достатньо коштів для адміністрування процесів, і де є висока цифрова активність виборців", - зазначила Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив терміни запровадження онлайн голосування в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори Міністерство цифрової трансформації
NEWS
Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО
Столтенберг пояснив, чому Україна ще не вступила в НАТО
DAILY
Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Новий електорат. Як команда Зеленського боротиметься за голоси молоді