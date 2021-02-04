К онлайн-сервисам 104.ua присоединились более 40 тысяч потребителей "Волыньгаза"

В 2020 году пользователями онлайн-сервисов 104.ua стали более 40 тысяч клиентов "Волыньгаза". В общем инновационными ресурсами для потребителей природного газа пользуются уже около 110 тысяч волынян.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Личном кабинете на сайте 104.uа, мобильных приложениях 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua в мессенджере Viber и Telegram потребители природного газа передают показания счетчика, платят за услугу по распределению газа, следят за расчетами и объемом потребления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что личный кабинет на сайте 104.uа – самый популярный онлайн-сервис среди клиентов "Волыньгаза". Сейчас многофункциональной онлайн-платформой пользуются более 70 тысяч волынян. В Личном кабинете 104.ua есть возможность подключить к одному аккаунту до 25 лицевых счетов, удобно оплачивать услуги, контролировать расчеты и передавать показатели счетчика.

"Потребители, которые чаще пользуются смартфоном, использующим личный кабинет в форме мобильных приложений 104 Mobile для Android и 104 Mobile Light для iPhone. В этих сервисах встроено ежемесячное напоминание о передаче показаний, считыватель циферблата счетчика, также есть возможность подключить к одной учетной записи несколько лицевых счетов", - говорится в сообщении.

Популярными на Волыни является чат-боты 7104ua в мессенджере Viber и Telegram. Их для удобного управления личным счетом выбрали 34 тысячи волынян. Здесь можно за несколько кликов оплатить услуги, зарегистрировать несколько лицевых счетов, отправить фото показателей счетчика. Последняя функция очень актуальна, ведь независимо от того, у какого поставщика потребители природного газа покупают энергоресурс, передавать показания счетчика с 1 по 5 число ежемесячно они обязаны Оператору газораспределительных сетей. Для волынян – это АО "Волыньгаз".

"В период карантина рекомендуем потребителям беречь здоровье и избегать людных мест. Решать вопросы, касающиеся газораспределения советуем дистанционно – через онлайн-сервисы 104.ua. Они имеют несколько важных преимуществ: безопасность, возможность управлять несколькими лицевыми счетами, мобильность – сервисы доступны в вашем смартфоне", – замечает начальница волынского управления клиентского сервиса 104.ua Ольга Тимощук.

Если потребитель передал ложные показания счетчика, откорректировать их можно также в чат-ботах Viber и Telegram 7104ua, отправив фото, которое подтверждает правильный показатель.