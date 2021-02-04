До онлайн-сервісів 104.ua приєднались понад 40 тисяч споживачів "Волиньгазу"

У 2020 році користувачами онлайн-сервісів 104.ua стали понад 40 тисяч клієнтів "Волиньгазу". Загалом інноваційними ресурсами для споживачів природного газу користуються вже близько 110 тисяч волинян.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В Особистому кабінеті на сайті 104.ua, мобільних додатках 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone, чат-ботах 7104ua у месенджері Viber та Telegram споживачі природного газу передають показники лічильника, сплачують за послугу з розподілу газу, стежать за розрахунками та обсягом споживання", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що особистий кабінет на сайті 104.ua – найпопулярніший онлайн-сервіс серед клієнтів "Волиньгазу". Нині багатофункціональною онлайн платформою користуються понад 70 тисяч волинян. В Особистому кабінеті 104.ua є можливість приєднати до одного акаунту до 25 особових рахунків, зручно сплачувати за послуги, контролювати розрахунки та передавати показники лічильника.

"Споживачі, які частіше користуються смартфоном, використовують особистий кабінет у формі мобільних додатків 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone. У цих сервісах вбудовано щомісячне нагадування про передачу показань, зчитувач циферблату лічильника, також є можливість приєднати до одного акаунту декілька особових рахунків", - йдеться у повідомленні.

Популярними на Волині є чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. Їх для зручного управління особовим рахунком обрали 34 тисячі волинян. Тут можна за кілька кліків оплатити за послуги, зареєструвати декілька особових рахунків, надіслати фото показників лічильника. Остання функція дуже актуальна, адже незалежно від того, в якого постачальника споживачі природного газу купують енергоресурс, передавати показники лічильника з 1 по 5 число щомісяця вони зобов’язані Оператору газорозподільних мереж. Для волинян – це АТ "Волиньгаз".

"У період карантину рекомендуємо споживачам берегти здоров’я та уникати людних місць. Вирішувати питання, які стосуються газорозподілу радимо дистанційно – через онлайн-сервіси 104.ua. Вони мають кілька важливих переваг: безпека, можливість керувати кількома особовими рахунками, мобільність – сервіси доступні у вашому смартфоні", – зауважує начальниця волинського управління клієнтського сервісу 104.ua Ольга Тимощук.

Якщо споживач передав помилкові показання лічильника, скоригувати їх також можна у чат-ботах Viber і Telegram 7104ua, надіславши фото, яке підтверджує правильний показник.