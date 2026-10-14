Онлайн-режим і бюджет у 2 мільярди: чому GTA 6 вийде на ПК раніше

Коли чекати на реліз GTA 6 на ПК?

Вихід гри на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S заплановано на 19 листопада. За даними джерел у гейм-індустрії, версія для персональних комп'ютерів з'явиться вже у першому кварталі 2027 року.

Інтервал у кілька місяців є значно коротшим порівняно з Grand Theft Auto V, де ПК-версія вийшла через 1 рік і 7 місяців після консольного релізу.

Чому Rockstar поспішає з ПК-версією?

За чутками, бюджет виробництва GTA 6 перевищує 2 мільярди доларів, тому компанія зацікавлена у швидкому розширенні аудиторії за рахунок ПК-гравців.

Крім того, ключову роль відіграє розвиток онлайн-режиму та інструментів для створення контенту користувачами:

Рольові сервери: 100 відсотків активності рольових серверів (RPG) відбувається саме на ПК.

Онлайн-версія: очікується, що мережевий режим GTA 6 запуститься вже наступного року.

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Офіційне представництво Rockstar Games поки не прокоментувало інформацію щодо термінів виходу гри на персональних комп'ютерах.

З усім тим, нещодавно стало відомо, що тестова версія GTA 6 може займати понад 200 ГБ - це стверджують хакери Cyberleek, які вже злили фрагменти геймплею у мережу.

Примітно, що розмір версії від розробників не завжди відображає підсумкову вагу гри на релізі. Тестові збірки зазвичай містять додаткові інструменти, службові файли та незатиснуті текстури.

Під час підготовки цифрового релізу розробники застосовують алгоритми стиснення та оптимізують ресурси задля зменшення обсягу завантаження.