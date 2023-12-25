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Онлайн-женитьба в "Дії". Как подать заявление на регистрацию брака

Понедельник 25 декабря 2023 04:42
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Онлайн-женитьба в "Дії". Как подать заявление на регистрацию брака Фото: украинцы могут жениться онлайн в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На портале "Дія" была запущена услуга, в рамках которой украинцы могут подать онлайн-заявление на регистрацию брака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Женитьба онлайн становится еще ближе! Теперь невесты могут подать заявление о государственной регистрации брака полностью онлайн. А еще выбрать место, дату и формат церемонии. Даже ничего ксерить не надо", - отмечают в "Дії".

Как подать заявку на брак?

  • Зайдите на портал "Дія" и авторизуйтесь
  • Щелкните Услуги - Семья - Заявление о браке
  • Заполните заявление и выберите детали церемонии
  • Уплатите административный сбор картой и подпишите электронной подписью
  • Далее ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он или она должна также подписать ее с КЭП

Далее нужно лишь подождать электронное письмо с деталями от выбранного ДРАЦСа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минцифры разрабатывает возможность подавать через "Дію" заявления о возмещении ущерба или потерь от агрессии РФ.

Тем временем в "Дії" усовершенствовали услугу замены водительских прав. Теперь заказать доставку удостоверения можно на любой удобный адрес.

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