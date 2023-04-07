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Поліцейська охорона та чіткі алгоритми. Кабмін схвалив концепцію безпеки шкіл

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 17:18
Поліцейська охорона та чіткі алгоритми. Кабмін схвалив концепцію безпеки шкіл Фото: в Україні розробили концепцію охорони шкіл (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів схвалив концепцію, за якою в Україні буде впроваджено алгоритми дій у разі небезпеки у навчальних закладах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, дана концепція передбачає нові підходи до пожежної безпеки та охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції. Окрім цього буде залучено нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності.

"Концепція дозволить впроваджувати чіткі алгоритми дій у разі небезпеки, додаткове навчання для вчителів та учнів про те, як діяти в різних ситуаціях", - заявив Шмигаль.

Прем'єр розповів що у 2023 році в Україні передбачено 1,5 мільярда гривень субвенції регіонам на облаштування в школах якісних укриттів.

"Від місцевої влади очікуємо швидких результатів та ефективного використання виділених коштів", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації від ворожих атак. Вже підготовлені проєкти, які реалізовуватимуться протягом року.

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