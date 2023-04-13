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Онлайн-обучения не будет? В МОН хотят вернуть максимум школьников за парты

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Четверг 13 апреля 2023 14:20
Онлайн-обучения не будет? В МОН хотят вернуть максимум школьников за парты Фото: министр образования и науки Оксен Лисовой (facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Елизавета Драбкина

Первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Оксена Лисового в программе "Сніданок з 1+1".

По его словам, обучение онлайн, даже если оно качественное, упускает огромные сегменты, важные для формирования личности.

"В частности, социализация, общение, развитие мягких навыков. Поэтому, прежде всего, стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно", - сказал министр.

После этого должна быть организация качественного онлайн-обучения там, где это невозможно по причинам, связанным с безопасностью и за рубежом.

"По разным данным, от полумиллиона до миллиона детей за границей. Обучаются они в местных школах, но при этом хотят получить украинские аттестаты и свидетельства об оконченном базовом образовании. Они учатся параллельно в украинских школах, перегружаясь колоссально", - сказал он.

По словам Лисового, в таких условиях дети должны делать какой-то выбор. При этом украинской системе образования нужно сделать так, чтобы дети его не делали.

"Максимально упростить им там обучение в школах, оставив наше видение. Это - оставить уникальные предметы, учитывая здесь также сложности синхронизации с нашими предметами", - сказал он.

Еще одной важной задачей является цифровизация и оптимизация доступа к образованию путем создания индивидуальных кабинетов.

"Это ключевое, особенно в условиях, когда мы должны восстанавливаться, когда мы должны системно организовать работу с донорами. Четко ставить им задачи. Нам нужно тотально цифровизировать образование. Это немаловажный момент", - сказал министр.

К тому, же одним из приоритетов Минобразования является модернизация и трансформация системы профессионального образования. Лисовой отметил, что такие учебные заведения нужно трансформировать, в них нужно инвестировать и объединять в мощные региональные профессиональные центры.

Напомним, ранее в Украине одобрили концепцию безопасности школ.

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