Онлайн богослужіння на Великдень. Митрополит пояснив, чи є це повноцінним святкуванням

Чи достатньо на Великдень подивитись онлайн богослужіння

"Повноцінною участю у святі є причастя святих христових таїн при завершенні богослужіння на Великдень. Якщо вірянин не має змоги відвідати церкву, то варто споглядати богослужіння онлайн і молитися, перебувати душею разом із тими, хто знаходиться в храмі", - каже митрополит.

При цьому священнослужитель зазначає, що зараз через війну не у всіх українців є можливість бути учасниками богослужіння.

"Хтось на фронті, хтось залишився на окупованих територіях, хтось вимушено покинув свої домівки і через це втратив можливість відвідувати церкву. Але Христос прийшов заради спасіння кожної людини, незалежно від того, де вона зараз знаходиться. І радість від Воскресіння має перебувати у нашому серці постійно", - додає Драбинко.

Яке значення має служба в ніч з суботи на Великодню неділю

"Я б не сказав, що богослужіння має бути обов'язково нічним, оскільки ми не знаємо точної години, коли воскрес Ісус. В Євангелії читаємо, що рано-вранці жінки-мироносиці прийшли до гробу, щоб помазати тіло Ісуса і знайшли гріб порожнім. Тоді ангел сповістив "Тут його немає, він воскрес", - пояснює священнослужитель.

Драбинко також наголошує, що зараз воєнний стан і діє комендантська година, тому деякі єпархії, зокрема його, Переяславсько-Вишневська, нічне богослужіння напередодні Великодня переносять на ранок - одразу після завершення обмежень.

Нічне богослужіння на Великдень у багатьох парафіях перенесуть на ранок (фото: Getty Images)