Онкоцентр в Харьковской области построят за счет областного бюджета, - Светличная

В Харьковской области заложили "первый камень" строительства нового онкоцентра

В Харьковской области заложили "первый камень" строительства нового онкоцентра. Участие в мероприятии приняла глава облгосадминистрации Юлия Светличная, сообщает сайт Харьковской ХОГА.

На строительной площадке нового областного онкоцентра руководитель области провела рабочее совещание с проектировщиками и строителями.

"Долгое время людям обещали улучшить условия в онкоцентре, но за этот период очень устарела инфраструктура - и морально, и инженерно, и физически, поэтому нужно было кардинально менять ситуацию. В начале 2018 года мы приняли решение о создании нового сверхсовременного онкологического комплекса, а сегодня начинаем его строительство", – сказала Светличная.

Строить онкоцентр будут за счет областного бюджета, отмечает Юлия Светличная.

"Кроме того, будем обращаться в центральные органы власти и к международным партнерам – для приобретения нового оборудования и укрепления инфраструктуры и, конечно, для того, чтобы наши врачи имели возможность обучаться новым методикам лечения онкологических заболеваний", – сказала руководитель области.

Она также отметила, что строительство нового онкоцентра никоим образом не отменяет необходимости проведения работ в тех помещениях, где сейчас лечат пациентов.

"Инфраструктуру, которая есть в нынешнем онкоцентре, продолжим поддерживать. В том числе сегодня передаем новое оборудование. Будем поддерживать проведение ремонтных работ, чтобы у пациентов и врачей были нормальные условия еще до того, как мы построим новый современный онкологический комплекс", - сказала глава ХОГА.

Общая площадь нового онкологического комплекса составит 48 тысяч квадратных метров. Общая площадь территории – около 11 га.