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Онкоцентр у Харківській області побудують за рахунок обласного бюджету, - Світлична

Новини » Політика    12.12.2018 - 15:30
Онкоцентр у Харківській області побудують за рахунок обласного бюджету, - Світлична

У Харківській області заклали "перший камінь" будівництва нового онкоцентру

В Харківській області заклали "перший камінь" будівництва нового онкоцентру. Участь у заході взяла голова облдержадміністрації Юлія Світлична, повідомляє сайт Харківської ХОДА.

На будівельному майданчику нового обласного онкоцентру керівник області провела робочу нараду з проектувальниками і будівельниками.

"Довгий час людям обіцяли покращити умови в онкоцентрі, але за цей період дуже застаріла інфраструктура - і морально, і інженерно, і фізично, тому потрібно було кардинально змінювати ситуацію. На початку 2018 року ми прийняли рішення про створення нового надсучасного онкологічного комплексу, а сьогодні починаємо його будівництво", – сказала Світлична.

Будувати онкоцентр будуть за рахунок обласного бюджету, зазначає Юлія Світлична.

"Крім того, будемо звертатися до центральних органів влади та міжнародним партнерам – для придбання нового обладнання та зміцнення інфраструктури і, звичайно, для того, щоб наші лікарі мали можливість навчатися новим методикам лікування онкологічних захворювань", – сказала керівник області.

Вона також зазначила, що будівництво нового онкоцентру жодним чином не скасовує необхідності проведення робіт у тих приміщеннях, де зараз лікують пацієнтів.

"Інфраструктуру, яка є в нинішньому онкоцентрі, продовжимо підтримувати. В тому числі сьогодні передаємо нове обладнання. Будемо підтримувати проведення ремонтних робіт, щоб у пацієнтів і лікарів були нормальні умови ще до того, як ми побудуємо новий сучасний онкологічний комплекс", - сказала голова ХОДА.

Загальна площа нового онкологічного комплексу становитиме 48 тисяч квадратних метрів. Загальна площа території – близько 11 га.

 

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