"Онікс" vs "Іскандер-М": головні відмінності ракет, якими Росія тероризує південь

Російські ракети "Онікс" та "Іскандер-М" мають між собою низку відмінностей. Якщо перша є протикорабельною, то друга балістична і працює за інакшим механізмом, але їх об'єднує те, що РФ використовує їх у своїх атаках на південь України.
Які головні відмінності між ракетами "Онікс" та "Іскандер-М" - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: заяви речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, керівниці Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, військовий портал Defense Express, ГУР МО.
Тактика російських окупантів не містить особливих змін - триває ракетний терор територій, зокрема й півдня. Як-от сьогодні вранці ворог знову вдався до атаки, вдаривши по судноремонтному заводі в Одеському районі.
Спочатку моніторингові канали повідомляли про те, що атака нібито була проведена ракетами "Онікс". Втім, за даними Сил оборони Півдня - це були балістичні ракети "Іскандер-М"
"В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети "Іскандер-М" влучили по території судноремонтного заводу і поруч", - сказала представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Зазначимо, що перших ударів по Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ завдала "Іскандерами" з метою знищення наших систем ППО. І до тепер ворог застосовує їх для своїх атак.
Фото: комплекс "Іскандер" із ракетами (armyinform.com.ua)
Технічні характеристики
Країна-агресор застосовує ракети "Онікс" для ударів по Україні з весни минулого року. Зокрема, тоді у квітні 2022-го під атакою опинився аеропорт в Одесі, а у травні - аеродром у місті Арзиц. Їх росіяни обстріляли з території окупованого Криму.
Фото: П-800 Онікс - протикорабельна ракета середнього радіуса дії (wikipedia.org)
Технічні характеристики
Призначення
Основне призначення "Іскандерів" - знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземних цілей.
При цьому російські "Онікси" призначені для боротьби з надводними цілями. Запускають їх з комплексу "Бастіон", який ворожі війська розмістили в тимчасово окупованому Криму. Універсальність цих ракет в тому, що їх можуть запускати з підводних човнів, кораблів, літаків тощо.
Здатність нести "ядерку"
На відміну від "Оніксів", ракети "Іскандер" (як заявляють виробники) можуть бути засобом доставки тактичної ядерної зброї.
Виробництво
"Іскандер М" - оперативно-тактичний ракетний комплекс, який був розроблений у Москві. Є на озброєнні армії РФ та виготовляється нині. За даними ГУР, ворог здатний виготовляти ці ракети у кількості 5 одиниць на місяць.
П-800 "Онікс" (експортне найменування "Яхонт") - радянська розробка 1970-х років. Що стосується запасів цих ракет у росіян, то немає точної інформації, чи продовжують вони їх виробляти, але не виключено, що радянська розробка проходить модернізації та вдосконалюється.
Складність збиття об'єднує ці дві ракети
Про збиття П-800 "Онікс" офіційно повідомлялось оперативним командуванням "Південь" у червні 2022 року. Йшлося про те, що тоді у чотирьох пусках загалом було випущено лише вісім ракет, які вдалось перехопити. Проте станом згодом це повідомлення стало недоступним.
Як пояснювали в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ така ціль, як П-800 "Онікс" є надзвичайно складною для нашої протиповітряної оборони". Але в деяких випадках протидіяти їй можливо.
Ця ракета має радіолокаційну головку самонаведення, роботі якій можливо завадити засобами РЕБ. Саме тому деякі такі ракети не долітають до цілей і це активно здійснюється. Крім того, ефективніше не в повітрі з ними боротися, а знищувати носії.
Щодо балістичних "Іскандерів", то протягом досить великого часу ця ціль була нашій протиповітряній обороні фактично не під силу. Однак з отриманнями сучасних західних систем ППО, вони все ж стали поповнювати статистику у зведеннях знищених ракет.
Так, перехопити таку ракету можуть такі засоби як Patriot і SAMP-T, які, Україна має на озброєнні.
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