"Оникс" vs "Искандер-М": главные отличия ракет, которыми Россия терроризирует юг

Российские ракеты "Оникс" и "Искандер-М" имеют ряд отличий. Если первая противокорабельна, то вторая баллистическая и работает по другому механизму, но их объединяет то, что РФ использует их в своих атаках на юг Украины.
Какие главные отличия между ракетами "Оникс" и "Искандер-М" - читайте ниже в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: заявления спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, военный портал Defense Express, ГУР МО.
Тактика российских оккупантов не имеет особых изменений - продолжается ракетный террор территорий, в том числе и юга. А именно сегодня утром враг снова прибег к атаке, ударив по судоремонтному заводу в Одесском районе.
Первоначально мониторинговые каналы сообщали о том, что атака якобы была проведена ракетами "Оникс". Впрочем, по данным Сил обороны Юга - это были баллистические ракеты "Искандер-М"
"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Скорее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода", - сказала представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Отметим, что первые удары по Украине в начале полномасштабного вторжения РФ нанесла "Искандерами" с целью уничтожения наших систем ПВО. И до сих пор враг применяет их для своих атак.
Фото: комплекс "Искандер" с ракетами (armyinform.com.ua)
Технические характеристики
Страна-агрессор применяет ракеты "Оникс" для ударов по Украине с весны прошлого года. В частности, тогда в апреле 2022-го под атакой оказался аэропорт в Одессе, а в мае - аэродром в городе Арзиц. Их россияне обстреляли с территории оккупированного Крыма.
Фото: П-800 Оникс - противокорабельная ракета среднего радиуса действия (wikipedia.org)
Технические характеристики
Назначение
Основное предназначение "Искандеров" - уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных целей.
При этом российские "Ониксы" предназначены для борьбы с надводными целями. Запускают их из комплекса "Бастион", который вражеские войска разместили во временно оккупированном Крыму. Универсальность этих ракет в том, что их могут запускать с подлодок, кораблей, самолетов и т.д.
Способность нести "ядерку"
В отличие от "Ониксов", ракеты "Искандер" (как заявляют производители) могут являться средством доставки тактического ядерного оружия.
Производство
"Искандер М" - оперативно-тактический ракетный комплекс, который был разработан в Москве. Есть на вооружении армии РФ и производится в настоящее время. По данным ГУР, враг способен производить эти ракеты в количестве 5 единиц в месяц.
П-800 "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт") - советская разработка 1970-х годов. Что касается запасов этих ракет у россиян, то нет точной информации, продолжают ли они их производить, но не исключено, что советская разработка проходит модернизацию и совершенствуется.
Сложность сбития объединяет эти две ракеты
О сбитии П-800 "Оникс" официально сообщалось оперативным командованием "Юг" в июне 2022 года. Речь шла о том, что тогда в четырех пусках было выпущено всего восемь ракет, которые удалось перехватить. Однако впоследствии это сообщение стало недоступным.
Как объясняли в Командовании Воздушных Сил ВСУ такая цель, как П-800 "Оникс" чрезвычайно сложна для нашей противовоздушной обороны". Но в некоторых случаях противодействовать ей возможно.
Эта ракета имеет радиолокационную головку самонаведения, работе которой можно помешать средствами РЭБ. Именно поэтому некоторые такие ракеты не долетают до целей, и это активно осуществляется. Кроме того, эффективнее не в воздухе с ними сражаться, а уничтожать носители.
Что касается баллистических "Искандеров", то в течение достаточно большого времени эта цель была нашей противовоздушной обороне фактически не под силу. Однако с получениями современных западных систем ПВО они все же стали пополнять статистику в сводках уничтоженных ракет.
Так, перехватить такую ракету могут такие средства как Patriot и SAMP-T, которые Украина имеет на вооружении.
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