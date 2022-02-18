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"Они видят Донбасс безлюдным". Резников призывает не верить российским фейкам

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не верить российским фейкам. Он подчеркнул, что Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Информационное пространство сейчас наполнено фейками, раскрывающими истинные намерения российской стороны. Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает - они видят Донбасс безлюдным", - заявил он.

Он подчеркнул, что накануне РФ распространяла фейки об обстрелах Станицы Луганской, которую Украина быстро опровергла.

"Сегодня они придумали очередной фейк о каких-то диверсионных группах, которые якобы собирались устроить химическую атаку в Горловке. Даже сняли постановочное видео. Сами же обстреляли гуманитарную миссию ООН на КПВВ в Счастье", - заявил Резников.

Он призвал граждан не верить фейкам и не бояться.

"Еще раз обращаюсь к гражданам - не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и ни в коем случае не будет создавать опасности для людей", - добавил Резников.

Напомним, ранее Резников заявил, что Россия готовит инсценировки для оправдания своих преступлений.

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