"Вони бачать Донбас безлюдним". Резніков закликає не вірити російським фейкам

"Інформаційний простір зараз наповнений фейками, що розкривають справжні наміри російської сторони. Коли російські маріонетки залякують людей наступом нашої армії і закликають до евакуації, це ще раз доводить - вони бачать Донбас безлюдним", - заявив він.

Він підкреслив, що напередодні РФ поширювала фейки про обстріли Станиці Луганської, яку Україна швидко спростувала.

"Сьогодні вони придумали черговий фейк про якісь диверсійні групи, які нібито збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці. Навіть зняли постановочне відео. Самі ж обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ у Щасті", - заявив Резніков.

Він закликав громадян не вірити фейкам і не боятися.

"Ще раз звертаюся до громадян - не вірте фейкам і не бійтеся. Українська армія готова дати відсіч ворогові, але діятиме в рамках домовленостей і в жодному разі не створюватиме небезпеки для людей", - додав Резніков.