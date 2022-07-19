"Они не понимают, с кем имеют дело". У Зеленского отреагировали на удары по Одесской области

"Желание России сломать украинское общество террором так же ошибочно, как и мнение о "Киеве за три дня". Они не понимают, с кем имеют дело. Страна-террорист хочет победить страхом бесстрашных и сильных людей, которых боится сама", - написал глава ОП.

Ермак отметил, что россияне боятся силы украинского народа и армии на поле боя, и этот страх питает паническое зло.

"Мы не сломаемся и не сдадимся. Наша цель – вернуть украинскую землю, вымести из нее россиян и наказать их за все преступления. За все придется отвечать", - добавил он.