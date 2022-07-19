"Они не понимают, с кем имеют дело". У Зеленского отреагировали на удары по Одесской области

Удар российских войск по мирным домам в Одесской области - очередная попытка сломить украинское общество. Однако оккупанты не понимают, с кем имеют дело.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Желание России сломать украинское общество террором так же ошибочно, как и мнение о "Киеве за три дня". Они не понимают, с кем имеют дело. Страна-террорист хочет победить страхом бесстрашных и сильных людей, которых боится сама", - написал глава ОП.
Ермак отметил, что россияне боятся силы украинского народа и армии на поле боя, и этот страх питает паническое зло.
"Мы не сломаемся и не сдадимся. Наша цель – вернуть украинскую землю, вымести из нее россиян и наказать их за все преступления. За все придется отвечать", - добавил он.
Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли Одесскую область. В результате чего пострадали шесть человек, в том числе ребенок.
По данным Оперативного командования "Юг", оккупанты запустили семь ракет типа "Калибр" с Черного моря, одну из них сбили силы ПВО.
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