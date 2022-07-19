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"Вони не розуміють, з ким мають справу". У Зеленського відреагували на удари по Одеській області

Фото: Єрмак прокоментував ракетні удари по Одеській області (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Удар російських військ по мирних будинках в Одеській області - чергова спроба зламати українське суспільство. Однак окупанти не розуміють, з ким мають справу.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Бажання Росії зламати українське суспільство терором так само помилкове, як і думка про "Київ за три дні". Вони не розуміють, з ким мають справу. Країна-терорист хоче перемогти страхом безстрашних і сильних людей, яких боїться сама", - написав глава ОП.

Єрмак зазначив, що росіяни бояться сили українського народу і армії на полі бою, і цей страх живить панічне зло.

"Ми не зламаємося і не здамося. Наша мета - повернути українську землю, вимести з неї росіян і покарати їх за всі злочини. За все доведеться відповідати", - додав він.

Нагадаємо, російські війська в черговий раз обстріляли Одеську область. В результаті чого постраждали шестеро людей, у тому числі дитина.

За даними Оперативного командування "Південь", окупанти запустили сім ракет типу "Калібр" з Чорного моря, одну з них збили сили ППО.

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